Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием об авиакатастрофе в Подмосковье, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России", - говорится в соболезновании.

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