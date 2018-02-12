Утвержден План мероприятий в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида

12 февраля 2018 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана утвержден "План мероприятий в связи с проведением двадцать шестой годовщины Ходжалинского геноцида".

Планом мероприятий предусмотрены проведение церемоний возложения венков к монументам, воздвигнутым в память о жертвах Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку, районном центре Геранбой и поселке Агджакенд, посещение представителями общественности Аллеи шехидов, организация в посольствах, представительствах, консульствах и диаспорских организациях Азербайджана в зарубежных странах мероприятий (пресс-конференций, церемоний почтения памяти и др.) в связи с годовщиной геноцида, распространение материалов о кровавой резне в зарубежных и местных средствах массовой информации, в том числе на телерадиоканалах и в сети интернет, и их постоянное обновление.

Согласно документу, действующими в стране религиозными конфессиями и структурами будут организованы церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида, в учреждениях и организациях, театрально-концертных учреждениях, выставочных салонах, в высших и средних учебных заведениях состоятся вечера памяти, фото- и художественные выставки, встречи с очевидцами трагедии, будут демонстрироваться документальные и художественные фильмы, посвященные борьбе за национальное освобождение.

В городах и районах, где временного размещаются ходжалинцы (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Шеки, Геранбой, Барда, Сабирабад, Гёйчай, Загатала, Огуз, Балакен) будут организованы встречи руководителей государственных структур, депутатов Милли Меджлиса и интеллигенции с семьями шехидов.

Первые уроки в учебных заведениях 26 февраля будут посвящены Ходжалинской трагедии. В тот же день в 17:00 на всей территории страны минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида, в городах и районах, селах и поселках республики будeт приспущен государственный флаг.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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