Президент Ильхам Алиев: Энергетические проекты Азербайджана не ограничиваются только «Шах Дениз -2»

13 февраля 2018 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Энергетические проекты Азербайджана не ограничиваются только «Шах Дениз -2».

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхеле.

Отметив, что в Азербайджане успешно развивается энергетический сектор, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что страна реализует глобальные проекты в этой сфере и в этом контексте проект "Южный газовый коридор" имеет большое значение.

Глава государства отметил, что Азербайджан - инициатор и лидер этого проекта и в ближайшее время в Баку состоится встреча министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

«Энергетические проекты Азербайджана не ограничиваются только «Шах Дениз-2». Переговоры с рядом ведущих компаний мира по новым месторождениям перешли в активную фазу. Тем самым добыча нефти и природного газа в Азербайджане останется стабильной и в дальнейшем будет еще больше расти", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Коснувшись важности продления срока договора, предусматривающего эксплуатацию месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», до 2050 года, глава государства подчеркнул, что это показывает, что отныне как минимум в течение 30 лет Азербайджан совместно с ведущими компаниями мира будет осуществлять совместную разработку этих гигантских месторождений. Все это служит улучшению благосостояния населения, усилению экономики страны и обеспечению энергетической безопасности партнеров, сказал Президент Азербайджана.

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