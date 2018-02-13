Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит реализацию реформ для создания очень сильной экономики

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит реализацию реформ с целью создания очень сильной экономики, опирающейся на знания, технологии, хорошее управление и человеческий капитал.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхеле.

Глава государства подчеркнул глубокую приверженность реализации этих реформ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что реформы, проводимые в экономической сфере, в том числе в институциональной, структурной, фискальной и других сферах, уже дали успешные результаты и эти реформы будут продолжены.

“Стоящая перед нами основная задача заключается в обеспечении устойчивого развития, опирающегося на ненефтяной сектор”, - сказал глава государства, добавив, что с этой точки зрения Азербайджан намерен обеспечить соблюдение принципов прозрачности и отчетности.

В Азербайджане, отметил глава государства, большое внимание уделяется инвестиционной среде. За последние 15 лет, продолжил Президент Азербайджана, было привлечено более 230 миллиардов долларов инвестиций.

Как сказал глава государства, несмотря на то, что большая часть этих инвестиций была направлена в нефтяной сектор, что естественно, привлечение в то же время больших инвестиций в ненефтяной сектор позволило обеспечить диверсификацию экономики и региональное развитие.

Президент Ильхам Алиев, отметив, что энергетические проекты еще длительный период будут приносить дополнительный доход, добавил, что макроэкономическая ситуация в Азербайджане очень позитивная, объем международных валютных резервов равен ВВП, а внешний долг находится на очень низком уровне - приблизительно на уровне 20 процентов [от ВВП]. В первом месяце этого года инфляция составила 5,5 процента, сказал глава государства, добавив, что доходы населения выросли более чем на 11 процентов.

Все это создает фундаментальную основу для развития, отметил глава государства. Инвестиции в инфраструктуру и сельское хозяйство уже дают свои результаты, с этой точки зрения будет продолжена реализация реформ с целью создания очень сильной экономики, опирающейся на знания, технологии, хорошее управление и человеческий капитал.

Президент Ильхам Алиев отметил, что нефтегазовый сектор просто позволит увеличить объем резервов и повысить доходы Нефтяного фонда.

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