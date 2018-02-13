Президент Ильхам Алиев: Созданы хорошие возможности для дальнейшего повышения значимости Азербайджана в регионе

13 февраля 2018 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обеспечение безопасности в стране, атмосфера дружбы и мультикультурализма создают хорошие возможности для дальнейшего повышения значимости Азербайджана в регионе.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхеле.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан с экономической и политической точки зрения действительно превратился в региональный центр. Сказав, что в стране проводятся важные международные мероприятия с участием представителей стран ближнего и дальнего зарубежья, глава государства подчеркнул, что Азербайджан становится важным энергетическим центром региона. В глобальные энергетические проекты, реализуемые по инициативе страны, вложены многомиллиардные инвестиции.

Азербайджан превратился в транспортный центр региона, сказал Президент Ильхам Алиев, отметив, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, запущенной в прошлом году, уже перевозятся грузы из Азии в Европу и обратно. Глава государства отметил, что благоприятная географическая позиция Азербайджана, обеспечение безопасности в стране, гостеприимство людей, царящая в стране атмосфера дружбы и мультикультурализма, отвечающие высоким стандартам отели и центры отдыха, современные аэропорты создают хорошие возможности для повышения в дальнейшем значимости Азербайджана в регионе, и добавил, что в этом году вновь будут реализованы проекты в сфере строительства метро.

Президент Ильхам Алиев подчеркнув, что нефтегазовый сектор Азербайджана имеет большие перспективы, которых будет достаточно на следующие десятилетия, довел до внимания, что и в этой сфере есть широкие возможности для деятельности иностранных компаний.

Глава государства добавил, что развитие туризма в стране находится в центре внимания, подчеркнул, что эта сфера развивается не только в Баку, но и в регионах.

Президент Ильхам Алиев сказал, что число туристов, приехавших в Азербайджан в 2016 году, выросло на 24 процента, в 2017 году – 20 процентов, а в январе этого года рост составил 17 процентов. С этой точки зрения регион Азербайджана, где когда-то поселились немцы, может быть интересным маршрутом для немецких туристов и существуют хорошие возможности для сотрудничества в этом направлении.

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Azernews Newspaper
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