Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению соцзащиты населения

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты населения.
Согласно распоряжению, с целью завершения работ по строительству и капитальному ремонту на ряде объектов социального назначения министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана будет выделено 15 297 900 манатов.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.
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