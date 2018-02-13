Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению соцзащиты населения

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, с целью завершения работ по строительству и капитальному ремонту на ряде объектов социального назначения министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана будет выделено 15 297 900 манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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