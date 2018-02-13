В Азербайджане утверждена Госпрограмма развития цитрусового фруктоводства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об утверждении Государственной программы развития цитрусового фруктоводства на 2018-2025 годы.

Согласно распоряжению, министерству финансов и министерству экономики поручено ежегодно в процессе формирования государственного бюджета и государственных инвестиционных программ принимать необходимые меры с целью учета финансовых средств для финансирования мероприятий, предусмотренных в утвержденной распоряжением госпрограмме.

Министерству сельского хозяйства поручено координировать предусмотренные в госпрограмме мероприятия и раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения программы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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