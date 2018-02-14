Ветераны проголосуют за Ильхама Алиева - за устойчивое развитие, стабильность и счастливое будущее Азербайджана

14 февраля 2018 21:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана состоялось общее собрание в связи с проведением 11 апреля президентских выборов.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на мероприятии председатель Республиканской организации ветеранов, генерал-полковник в отставке Тофиг Агагусейнов рассказал об активном участии ветеранов на всех выборах. Генерал-полковник выразил уверенность в том, что на президентских выборах 11 апреля данная активность будет на высоком уровне.

Тофиг Агагусейнов рассказал об успехах, достигнутых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева. Увеличивается и военная мощь Азербайджана, что создает большую уверенность в освобождении азербайджанских земель, находящихся под армянской оккупацией. Улучшение благосостояния и социального положения народа, в том числе постепенное повышение заботы и внимания к ветеранам, а также успехи, достигнутые в других направлениях, побуждает вновь голосовать за Ильхама Алиева на предстоящих выборах.

Заместитель председателя организации ветеранов, полковник в запасе Джалил Халилов рассказал о предстоящих задачах структуры в связи с выборами, о важности проявления более высокой активности в этой работе.

Подчеркнув, что своей широкомасштабной деятельностью и значимыми заслугами Президент Ильхам Алиев заслужил, чтобы весь азербайджанский народ проголосовал за него, Халилов выразил уверенность, что в день голосования ветераны останутся верными своему выбору. Он с уверенностью сказал, что ветераны 11 апреля отдадут голос за Ильхама Алиева.

Выступившие на мероприятии председатель Общественного объединения инвалидов, ветеранов и семей шехидов Карабахской войны Мехди Мехдиев, глава Союза инвалидов Чернобыля Азербайджана Миргасан Гасанов, председатель Объединения ветеранов Отечественной войны Азербайджана Физули Рзагулиев, член президиума Республиканской организации ветеранов, профессор Бахрам Захидов и другие также отметили, что 11 апреля ветераны единодушно проголосуют за Ильхама Алиева - за устойчивое развитие, стабильность и счастливое будущее Азербайджана и призвали всех проявить активность в день голосования.

В завершении от имени участников общего собрания организаций азербайджанских ветеранов войны было принято обращение к ветеранам Азербайджана.

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Azernews Newspaper
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