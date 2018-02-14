Азербайджанские НПО приняли обращение в связи с президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку состоялась общереспубликанская конференция неправительственных организаций.

Президент Национального форума НПО Рауф Зейни рассказал о работе, проделанной в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, и достигнутых успехах.

"В результате успешной политики главы государства Азербайджан превратился в государство, способное отстаивать свою позицию. Сегодня в регионе без участия Азербайджана не реализуется ни один проект", - сказал Зейни.

Было отмечено, что в политике Президента Ильхама Алиева основное место занимает улучшение социального благосостояния, развитие гражданского общества. Члены гражданского общества высоко оценивают достигнутые под руководством Ильхама Алиева успехи и в дальнейшем будут оказывать поддержку главе государства по развитию Азербайджана.

Выступившие на конференции руководители различных неправительственных организаций подчеркнули, что поддержат кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах 11 апреля.

В завершение было принято обращение представителей НПО в связи с выборами президента.

В обращении участники конференции призвали граждан принять активное участие в президентских выборах 11 апреля, проголосовать за Ильхама Алиева во имя будущего благосостояния народа.

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