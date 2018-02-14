Азербайджанские НПО приняли обращение в связи с президентскими выборами

14 февраля 2018 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку состоялась общереспубликанская конференция неправительственных организаций.

Президент Национального форума НПО Рауф Зейни рассказал о работе, проделанной в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, и достигнутых успехах.

"В результате успешной политики главы государства Азербайджан превратился в государство, способное отстаивать свою позицию. Сегодня в регионе без участия Азербайджана не реализуется ни один проект", - сказал Зейни.

Было отмечено, что в политике Президента Ильхама Алиева основное место занимает улучшение социального благосостояния, развитие гражданского общества. Члены гражданского общества высоко оценивают достигнутые под руководством Ильхама Алиева успехи и в дальнейшем будут оказывать поддержку главе государства по развитию Азербайджана.

Выступившие на конференции руководители различных неправительственных организаций подчеркнули, что поддержат кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах 11 апреля.

В завершение было принято обращение представителей НПО в связи с выборами президента.

В обращении участники конференции призвали граждан принять активное участие в президентских выборах 11 апреля, проголосовать за Ильхама Алиева во имя будущего благосостояния народа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Коллектив Академии наук принял декларацию о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на президентских выборах
Общество 14 февраля 16:51
ЦИК Азербайджана зарегистрировала уполномоченных представителей ПЕА на президентских выборах
Политика 14 февраля 16:37
Назначен полномочный представитель правящей партии на президентских выборах в Азербайджане
Политика 12 февраля 10:40
В норму рабочего времени и производственный календарь на 2018 год в Азербайджане внесены поправки
Общество 6 февраля 10:40
Деятельность Ильхама Алиева как главы государства создает условия для его переизбрания президентом - депутат
Политика 5 февраля 16:40
Али Ахмедов: Высокий авторитет Президента Ильхама Алиева в обществе является основой для победы на выборах
Политика 1 февраля 10:50
В Египте назначили дату президентских выборов
Арабские страны 8 января 19:21
Выборы президента России назначили на 18 марта 2018 года
Россия 15 декабря 2017 13:13
Президентские выборы в Ливии могут состояться в середине 2018 года
Арабские страны 13 декабря 2017 12:57
Решения о формате выдвижения Путина на выборы пока нет – Песков
Россия 11 декабря 2017 17:45
Путин примет участие в президентских выборах
Россия 6 декабря 2017 18:42
Путин заявил, что примет решение об участии в выборах в ближайшее время
Россия 6 декабря 2017 16:11
На президентских выборах в Гондурасе лидирует кандидат от оппозиции
В мире 27 ноября 2017 12:37
В Кремле пока не знают, будет ли Путин баллотироваться в президенты
Россия 17 ноября 2017 16:42
В Кыргызстане перед выборами президента объявлен "день тишины"
Кыргызстан 14 октября 2017 13:17
Атамбаев опасается дестабилизации в Кыргызстане после президентских выборов
Кыргызстан 30 августа 2017 14:46
В Южной Корее завершилось голосование на выборах президента
Другие страны 9 мая 2017 15:29
В Южной Корее за три часа до конца выборов проголосовало 70% избирателей
Другие страны 9 мая 2017 14:00