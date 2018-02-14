Совет старейшин Азербайджана призывает поддержать Ильхама Алиева на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - В результате успешного продолжения Президентом Ильхамом Алиевым политики общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан стремительно развивается, в стране существует стабильность.

Об этом в среду на заседании Совета старейшин Азербайджана сказал председатель Совета, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фаттах Гейдаров.

«Ильхам Алиев будет продолжать эту успешную политику еще долгое время. Для дальнейшего улучшения имиджа Азербайджана на мировой арене нужен решительный, волевой, прагматичный государственный деятель, и Ильхам Алиев является именно такой личностью. Совет старейшин Азербайджана призывает народ поддержать главу государства Ильхама Алиева на президентских выборах», - сказал Гейдаров.

По его словам, Совет старейшин поддерживает главу государства Ильхама Алиева на президентских выборах, которые состоятся 11 апреля.

Председатель комитета по здравоохранению парламента Азербайджана Ахлиман Амирасланов сказал, что сегодня каждый азербайджанец должен поддержать кандидатуру Ильхама Алиева.

«В результате успешной внутренней и внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан вышел из тяжелого кризиса начала 1990-х годов. Каждый человек, который думает об Азербайджане и любит его, знает, что политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, является продолжением политики Гейдара Алиева. Если мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в процветающей, стабильной стране, мы, старейшины, должны поддержать кандидатуру Ильхама Алиева», - сказал Амирасланов.

В конце заседания было принято решение Совета старейшин Азербайджана о поддержке Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

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