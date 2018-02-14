Глава ЦИК Азербайджана призвал представителей кандидатов в президенты быть внимательными при сборе подписей

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов призвал уполномоченных представителей кандидатов в президенты быть внимательными во время сбора подписей.
На заседании ЦИК в среду Панахов сказал, что для всех кандидатов созданы равные условия для сбора подписей.
«Для регистрации кандидатов подписи должны быть достоверными», - сказал председатель ЦИК.
Панахов также затронул вопрос установки веб-камер на избирательных участках. Он отметил, что в ближайшие дни начнется их установка. По словам главы ЦИК, камеры охватывают избирательные участки во всех регионах Азербайджана. Панахов сказал, что в день выборов начиная с 7:30 весь процесс голосования будет вещаться для всех в режиме онлайн.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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