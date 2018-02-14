Президент Азербайджана поздравил сербского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду поздравил Президента Сербии Александра Вучича с национальным праздником страны.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Сербия. Уверен, что развитие азербайджано-сербских отношений, расширение дружественных связей и сотрудничества между нашими странами и в дальнейшем будут служить интересам наших народов”, - говорится в поздравлении.

Президент Ильхам Алиев пожелал Александру Вучичу крепкого здоровья и успехов в делах, дружественному народу Сербии - процветания и благополучия.

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