Выделены дополнительные средства для орошения посевных участков в азербайджанском селе Джоджуг Марджанлы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению оросительной водой посевных участков в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Согласно распоряжению, для завершения строительных работ, которые позволят обеспечить оросительной водой село Джоджуг Марджанлы, а также села Мирзанагылы и Газахлар Физулинского района, ОАО “Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана” будет выделено 700 тысяч манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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