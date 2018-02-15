МИД Казахстана: Саммит прикаспийских государств пройдет во второй половине года

15 февраля 2018 10:09 (UTC+04:00)

Саммит глав прикаспийских государств может пройти во второй половине этого года, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает Sputnik Казахстан.

"Что касается Саммита прикаспийских государств, то речь идет о принятии конвенции о правовом статусе Каспийского моря, это пятисторонний документ между Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Туркменистаном, Ираном. Мы на совещании министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года согласовали в предварительном порядке текст этой конвенции, сейчас речь идет о технической работе", — сказал Абдрахманов журналистам.

И добавил, что сейчас ожидается завершение внутригосударственных процедур от всех сторон, после чего будет определена конкретная дата проведения этого саммита.

"Но, скорее всего, эти процедуры займут достаточно длительное время, несколько месяцев. Поэтому, наверное, если мы говорим о саммите, надо говорить о второй половине текущего года", — отметил министр.

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