Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку начало работу четвертое заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в заседании.

В мероприятии также участвуют министры энергетики стран-участниц "Южного газового коридора" и представители других структур, в том числе вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу, сопредседатель Консультативного совета Марош Шефчович.

Сначала было сделано совместное фото.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании с речью.

Затем выступил вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

Заседание продолжается пленарными сессиями и “круглым столом”.

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