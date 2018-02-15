Помощник главы Бюро по делам Европы и Евразии USAID посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В рамках регионального турне помощника главы Бюро по делам Европы и Евразии Агентства по международному развитию США (USAID) Брока Бирмана, которое пройдет 14 февраля по 8 марта, он также посетит Азербайджан, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте USAID.

В ходе визита он встретится с представителями программ, поддерживаемых USAID, и официальными лицами страны.

Бирман также примет участие в мероприятиях USAID, посвященных развитию сельских общин и сельского хозяйства.

Затем он отправится в Грузию, где будет участвовать в качестве сопредседателя в заседании рабочей группы по экономической, торговой и энергетической политике американо-грузинской комиссии по стратегическому партнерству.

Отметим, что согласно проекту бюджета Государственного департамента США, на следующий год USAID может предоставить Азербайджану три миллиона долларов на поддержку экономического развития и 600 тысяч долларов - на поддержку профессионального военного образования в стране.

В этом году для Азербайджана предусмотрены 600 тысяч долларов в рамках поддержки профессионального военного образования, включая проведение различных тренингов и курсов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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