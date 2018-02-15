Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза, сопредседателем Консультативного совета "Южного газового коридора" Марошем Шефчовичем.

На встрече Президент Ильхам Алиев выразил признательность Марошу Шефчовичу за участие в четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" и теплые слова, сказанные на мероприятии.

Глава государства подчеркнул, что это заседание является новым этапом в развитии проекта «Южный газовый коридор». Президент Азербайджана выразил признательность Марошу Шефчовичу за поддержку, оказываемую реализации "Южного газового коридора", а также Европейскому инвестиционному банку в связи с поддержкой финансирования проекта.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза, сопредседатель Консультативного совета "Южного газового коридора" Марош Шефчович выразил удовлетворение в связи с участием в этом заседании и предыдущих заседаниях, проведенных в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора". Он отметил большое развитие в реализации проекта.

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