Президент Азербайджана: Баку-Тбилиси-Карс станет очень важным элементом Шелкового пути

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс станет очень важным элементом Шелкового пути.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в четверг в Баку.

"В октябре прошлого года мы осуществили открытие Баку-Тбили-Карс – нового проекта, являющегося железнодорожным сообщением не только между тремя странами, но и между Азией и Европой. Это уже самый короткий путь из Азии в Европу, более чем в два раза сокращает время, затрачиваемое на перевозку товаров, и уже предоставляет услуги компаниям. Уверен, что они серьезно будут считать этот проект одним из основных приоритетов", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, увеличение грузов сегодня уже показывает, что Баку-Тбилиси-Карс станет очень важным элементом Шелкового пути. "Безусловно, если бы здесь, на Кавказе, между Грузией, Турцией и Азербайджаном не было бы сильного регионального сотрудничества, не реализовывались бы нефтегазовые проекты, Баку-Тбилиси-Карс был бы проектом не для реальности, а просто для истории. Это реальный результат, достигнутый нами",- сказал Президент Азербайджана.

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