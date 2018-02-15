Президент Ильхам Алиев: Для реализации "Южного газового коридора" создана сильная основа

15 февраля 2018 21:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Осуществляемые в Азербайджане проекты создали сильную основу для реализации "Южного газового коридора".

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" в четверг в Баку.

Глава государства отметил, что «Южный газовый коридор» является одним из основных элементов энергетической стратегии и самых успешных проектов, реализованных до сих пор в Азербайджане, помогающего диверсификации экономики.

«Используя энергетические ресурсы, мы инвестировали в ненефтяной сектор, человеческий капитал и инфраструктуру, тем самым обеспечив устойчивое долгосрочное развитие экономики. Безусловно, осуществляемые в предыдущие годы в Азербайджане проекты создали сильную основу для реализации "Южного газового коридора". Наша энергетическая стратегия началась немногим после восстановления независимости, и уже спустя три года – в 1994 году Азербайджан под руководством BP подписал контракт с консорциумом ведущих нефтяных компаний мира и, учитывая объем проекта и инвестиций, этот проект получил название «Контракт века». В феврале прошлого года в течение периода после нашей последней встречи мы подписали новый контракт по продлению «Контракта века», связанный с тем же месторождением. На данный момент срок проекта продлен до 2050 года. В последующие десятилетия мы воспользуемся устойчивым и стабильным развитием одного из крупнейших месторождений в мире – «Азери-Чираг-Гюнешли», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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