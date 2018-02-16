БАКУ /Trend/ - В Киеве состоялось 45-е заседание Совета национальных координаторов ГУАМ, сообщается в пятницу на сайте организации.

Азербайджан был представлен на заседании на уровне начальника управления региональной безопасности МИД.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы политического и межпарламентского взаимодействия в рамках ГУАМ, отраслевое сотрудничество, а также сотрудничество с международными организациями и другими странами.

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.

Формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, выйдя из него через четыре года. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией и новом названии - Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.