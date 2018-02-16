Президент Ильхам Алиев поздравил главу правительства Ливии

16 февраля 2018 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительно письмо главе Правительства национального согласия Ливии Фаизу Мустафе аль-Сарраджу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником вашей страны. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Ливией будут развиваться на почве дружбы и сотрудничества в интересах наших народов. B этот знаменательный день передаю вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Ливии мира и прогресса", - говорится в поздравлении.

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