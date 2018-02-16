Выделены средства на развитие образовательной инфраструктуры ряда районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Агдамском, Лачынском, Физулинском и Тертерском районах.

Согласно распоряжению, с целью создания восьми школ модульного типа на 444 ученических места министерству образования Азербайджана будет выделено 2,59 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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