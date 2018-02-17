Азербайджанские депутаты примут участие в мониторингах президентских выборов в России

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента), председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров и депутат Рауф Алиев 19 февраля отправятся в Россию для участия в предвыборном мониторинге в связи с президентскими выборами, которые состоятся в России, говорится в сообщении пресс-службы Милли Меджлиса, распространенном в субботу.

Депутаты ознакомятся с предвыборной ситуацией в Москве и Санкт-Петербурге и с организацией процесса выборов, и будут наблюдать за агитационно-пропагандистской кампанией кандидатов.

Визит завершится 23 февраля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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