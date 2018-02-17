ЦИК Азербайджана утвердила еще 7 кандидатур для участия в президентских выборах (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатуры еще семи человек для участия в президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 11 апреля.

На заседании были рассмотрены кандидатуры Гудрата Гасангулиева от партии «Народного фронта целостного Азербайджана», самовыдвиженца Асифа Мамедова, Фараджа Гулиева от партии «Национального движения возрождения», Рази Нуруллаева от «Инициативной группы фронтистов», самовыдвиженца Эльшана Гасанова, Араза Ализаде от «Социал-демократической партии Азербайджана» и Хафиза Гаджиева от партии «Современный Мусават».

На заседании было отмечено, что имеются правовые основы для утверждения вышеназванных лиц в качестве кандидатов в президенты.

Затем кандидатуры каждого из кандидатов по отдельности были вынесены на голосование и утверждены.

Следующим шагом стало рассмотрение вопроса регистрации полномочных представителей кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.