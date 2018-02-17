Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром ЕС

17 февраля 2018 21:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с Еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, сообщили Trend в субботу в пресс-службе МИД.

Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС в политической, экономической, торговой, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Напомнив о визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в феврале 2017 года в Брюссель, министр подчеркнул его особое значение с точки зрения развития сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Мамедъяров сказал, что Азербайджан приветствует поддержку суверенитета и территориальной целостности всех стран-членов Восточного партнёрства" ЕС, в том числе и Азербайджана, на основе единых принципов в пределах признанных на международном уровне границ.

Глава МИД также рассказал о предстоящих в Азербайджане 11 апреля президентских выборах.

В рамках сотрудничества в сфере транспорта и логистики было отмечено значение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и транспортного коридора Восток-Запад.

Глава МИД, проинформировав о переговорном процессе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, сказал, что для изменения статус-кво и достижения прогресса в урегулировании конфликта армянские войска в соответствии с требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН должны быть выведены с оккупированных территорий.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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