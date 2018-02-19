Азербайджан может стать востребованной переговорной площадкой - эксперт-востоковед

19 февраля 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать востребованной переговорной площадкой, считает главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звягельская.

“Существует потребность в дополнительных нейтральных переговорных площадках. Учитывая способности Азербайджана вести толерантный диалог с партнерами по региону, в частности с Россией, Турцией, Ираном и Израилем, то есть со странами, задействованными в сирийском процессе, инициативы Азербайджана выступить в качестве еще одной переговорной площадки могут быть востребованы”, - сказала в понедельник Trend Звягельская на полях Ближневосточной конференции клуба “Валдай” на тему “Россия на Ближнем Востоке: Игра на всех полях”.

По ее мнению, в этом контексте полезен опыт Астаны. “Азербайджан, учитывая геостратегические позиции страны в регионе, также может наращивать свой потенциал в качестве переговорной площадки", - сказала Звягельская.

(Авторы: Гюльнара Мамедова, Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Самир Шарифов: Азербайджан хочет добиться максимального экономического взаимодействия с Пакистаном
Бизнес 19 февраля 19:57
Кандидатура главы миссии наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане будет согласована на заседании постпредов СНГ
Политика 19 февраля 14:58
Обнародованы сроки прибытия наблюдательных миссий СНГ в связи с президентскими выборами в Азербайджане
Политика 19 февраля 13:51
Планируются дополнительные маркет-тесты в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 19 февраля 13:09
Грузия увеличила импорт из Азербайджана
Бизнес 19 февраля 12:15
Эстония интересуется IT-сектором Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 19 февраля 12:05
ЕС полностью поддерживает усилия МККК по освобождению азербайджанских заложников - спецпредставитель (Эксклюзив)
Политика 19 февраля 11:07
Туркменистан утвердил состав совместной межправкомиссии с Азербайджаном
Туркменистан 19 февраля 09:53
Начинается визит в Баку спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа
Политика 18 февраля 15:46
Азербайджанская гимнастка пробилась на юношескую Олимпиаду-2018
Общество 18 февраля 14:18
Болгария считает Азербайджан приоритетным партнером – премьер-министр (ИНТЕРВЬЮ)
Политика 18 февраля 08:38
Отец погибшей в московском детсаду трехлетней азербайджанки рассказал о ее жалобах
Россия 17 февраля 12:24
Изменения в проект TAP на нынешнем этапе невозможны – Шефчович
Энергетика 17 февраля 10:42
Азербайджан может помочь Эстонии выйти на восточные рынки - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 17 февраля 08:23
Американская ExxonMobil стала акционером нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
Экономика 16 февраля 20:57
"Южный газовый коридор" - один из важнейших элементов сотрудничества Азербайджана и Румынии – замминистра (Эксклюзив)
Энергетика 16 февраля 19:44
Азербайджан и Румыния готовятся к реализации проекта транзита сжиженного газа в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 16 февраля 16:26
Для реализации IAP создается новая компания
Энергетика 16 февраля 12:58