Азербайджан может стать востребованной переговорной площадкой - эксперт-востоковед

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать востребованной переговорной площадкой, считает главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звягельская.

“Существует потребность в дополнительных нейтральных переговорных площадках. Учитывая способности Азербайджана вести толерантный диалог с партнерами по региону, в частности с Россией, Турцией, Ираном и Израилем, то есть со странами, задействованными в сирийском процессе, инициативы Азербайджана выступить в качестве еще одной переговорной площадки могут быть востребованы”, - сказала в понедельник Trend Звягельская на полях Ближневосточной конференции клуба “Валдай” на тему “Россия на Ближнем Востоке: Игра на всех полях”.

По ее мнению, в этом контексте полезен опыт Астаны. “Азербайджан, учитывая геостратегические позиции страны в регионе, также может наращивать свой потенциал в качестве переговорной площадки", - сказала Звягельская.

(Авторы: Гюльнара Мамедова, Азад Гасанли)

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