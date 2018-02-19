Президент Азербайджана выделил средства на строительство новой автодороги до границы с Россией

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству новой автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана из госбюджета 2018 года будет выделено 150 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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