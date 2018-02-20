Завершается дипломатическая миссия посла Египта в Азербайджане

20 февраля 2018 19:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Египта Сюзан Гамиль Ноух в связи с завершением дипломатической миссии в Азербайджане, говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем всестороннего развития сотрудничества между Азербайджаном и Египтом, имеющего исторические и традиционно дружественные связи.

Посол выразила признательность за поддержку, оказанную ей в период дипломатической деятельности, подчеркнула, что приложила усилия для дальнейшего развития дружественных отношений, существующих между Азербайджаном и Египтом.

Стороны положительно оценили проведение в ближайшее время заседания межправительственной совместной комиссии, выразили надежду на то, что работа комиссии внесет важный вклад в развитие торгово-экономических связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по конференции министров стран Движения неприсоединения, которая пройдет в Азербайджане 5-6 апреля, и председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

Мамедъяров пожелал успехов Сюзан Гамиль Ноух в дальнейшей работе.

(Текст: Кямаля Сеидоа. Редактор: Ирина Парфёнова)

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