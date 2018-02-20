Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Саудовская Аравия подписали протокол о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, сообщают во вторник арабские СМИ.

Документ подписали министры внутренних дел Азербайджана и Саудовской Аравии Рамиль Усубов и Мухааммед ибн На́иф ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Церемония подписания состоялась после официальных переговоров между двумя странами в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где азербайджанский министр находится с официальным визитом.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества и пути расширения его между службами безопасности Азербайджана и Саудовской Аравии, а также обсудили возможности развития сотрудничества на региональной и международной площадках.

(Автор: Ляман Зейналова)

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