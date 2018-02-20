Президент Ильхам Алиев увеличил пенсию участникам Великой Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о повышении президентской пенсии лицам некоторых категорий, участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В распоряжении говорится, что с первого марта 2018 года ежемесячная сумма президентской пенсии для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады города и награжденных медалью "За оборону Ленинграда", нагрудным знаком "Житель блокадного Ленинграда" (за исключением инвалидов войны), будет повышена на десять процентов.

Кабинету министров поручено в течение месяца подготовить и предоставить главе государства предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с распоряжением; в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с распоряжением и в течение трех месяцев проинформировать об этом главу государства; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

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