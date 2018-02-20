Президент Ильхам Алиев увеличил пенсию Национальным героям Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об усилении социальной защиты лиц, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана, и внесении изменений в указ «Об учреждении президентской пенсии для лиц, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана» от 14 июля 2005 года.

В указе говорится, что с 1 марта 2018 года ежемесячная сумма президентской пенсии для каждого лица, которому присвоено звание Национального героя Азербайджана, устанавливается в размере 1500 манатов.

Слова «1300 манатов» в первой части указа от 14 июля 2005 года заменяются словами «1500 манатов».

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

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