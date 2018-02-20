Президент Ильхам Алиев увеличил пенсию Национальным героям Азербайджана

20 февраля 2018 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об усилении социальной защиты лиц, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана, и внесении изменений в указ «Об учреждении президентской пенсии для лиц, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана» от 14 июля 2005 года.

В указе говорится, что с 1 марта 2018 года ежемесячная сумма президентской пенсии для каждого лица, которому присвоено звание Национального героя Азербайджана, устанавливается в размере 1500 манатов.

Слова «1300 манатов» в первой части указа от 14 июля 2005 года заменяются словами «1500 манатов».

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Доступ к госреестру недвижимого имущества Азербайджана расширится
Политика 20 февраля 20:18
Президент Ильхам Алиев повысил пенсии инвалидам I группы
Политика 20 февраля 20:03
Президент Ильхам Алиев увеличил пенсию участникам Великой Отечественной войны
Политика 20 февраля 19:59
Президент Ильхам Алиев повысил пенсии семьям погибших в Афганистане
Политика 20 февраля 19:53
Президент Азербайджана выделил средства для обеспечения потребителей водоизмерительными приборами
Политика 20 февраля 19:16
Президент Ильхам Алиев утвердил состав Совета по управлению государственной службой Азербайджана
Политика 20 февраля 17:34
Опубликован официальный некролог в связи с кончиной известного архитектора Аббаса Алескерова
Политика 19 февраля 20:57
Президент Азербайджана выделил средства на строительство новой автодороги до границы с Россией
Политика 19 февраля 20:16
Президент Ильхам Алиев повысил пенсии для семей шехидов, инвалидов войны и событий 20 Января
Политика 19 февраля 20:03
Президент Ильхам Алиев назначил генконсула в Батуми
Политика 19 февраля 19:07
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Иордании
Политика 19 февраля 19:03
Президент Ильхам Алиев наградил Арифа Бабаева орденом «Шараф»
Политика 19 февраля 18:16
Президент Ильхам Алиев: Лицемерная и неконструктивная позиция Армении – главное препятствие для достижения прогресса в переговорах (ФОТО)
Политика 19 февраля 11:08
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани
Азербайджан 18 февраля 15:30
Президент Ильхам Алиев поздравил главу правительства Ливии
Политика 16 февраля 19:44
Президент Ильхам Алиев расширил применение обязательного медстрахования в Азербайджане
Политика 16 февраля 18:25
Выделены средства на развитие образовательной инфраструктуры ряда районов Азербайджана
Политика 16 февраля 18:16
Стартовала кампания партии «Ени Азербайджан» по сбору подписей в поддержку своего кандидата на президентских выборах
Политика 16 февраля 12:56