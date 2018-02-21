Служить народу - это призвание. К портрету Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

Ровно год назад - 21 февраля 2017 года Президент Азербайджана подписал распоряжение о назначении Первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой - президента Фонда Гейдара Алиева, главы Фонда друзей азербайджанской культуры, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, авторитетного государственного и общественного деятеля, с именем которой связано большое количество важных событий и успехов Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев, представляя Первого вице-президента и перечисляя заслуги Мехрибан Алиевой в общественно-политической и культурной жизни страны, особо подчеркнул высокую оценку азербайджанским народом ее работы на посту главы Фонда Гейдара Алиева. "Мехрибан Алиева обладает большим авторитетом на международной арене, и именно благодаря своей деятельности удостоена самых высоких государственных наград и орденов многих стран. Также должен отметить, что Мехрибан Алиева - очень профессиональный, знающий, опытный, принципиальный человек, и в то же время очень доброжелательный человек, и не случайно, что азербайджанский народ относится к ней с очень большим уважением, любовью", - сказал глава государства.

Ни у кого не было сомнений, что Мехрибан Алиева постарается направить на решение поставленных перед ней задач весь свой огромный организаторский талант, творческий потенциал и силу характера.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева заботится о дальнейшем развитии социальной сферы - одной из самых чувствительных и важных с точки зрения непосредственных интересов граждан, их повседневных чаяний и забот.

Сама Мехрибан Алиева в интервью телеканалу "Россия 24" отмечала ответственность, которая на нее ложится после назначения. "Я должна оправдать доверие Президента, и самое главное оправдать доверие тех людей, у которых есть вера, ожидание. И я постараюсь этого достичь", - сказала Первый вице-президент.

Прошедший год очень четко показал, какие важные успехи были достигнуты благодаря усилиям Первого вице-президента. Под руководством Мехрибан Алиевой и при ее организации ускорилось решение жилищных проблем вынужденных переселенцев. Это действительно очень масштабная работа.

Талант организатора, сила личности Мехрибан Алиевой придали этому процессу дополнительную динамику. Как результат - за минувший год десятки тысяч людей, лишившихся крова из-за армянской агрессии, смогли получить крышу над головой в современных многоэтажных домах городского типа со всеми удобствами. На церемониях закладки, сдачи в эксплуатацию и передачи жильцам новых квартир Первый вице-президент присутствовала лично. Так, в июне 2017 года 214 семей, проживавших в находящемся в очень плохом состоянии пансионате в поселке Шувелян Хазарского района и в недостроенном здании в Хатаинском районе, были переселены в новые, полностью отремонтированные дома в поселках Мехтиабад и Масазыр. А 5 октября при участии Мехрибан ханум гражданам были переданы еще три новых здания, построенные в городке, заложенном для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр Абшеронского района. В полностью отремонтированные квартиры переехали 210 семей. Кроме того, в новые квартиры в поселке Рамана Сабунчинского района въехали 50 семей, в Хатаинском районе - 465 семей. В целом в 2017 году в Азербайджане новыми домами и квартирами были обеспечены 2 300 семей - более 12 тысяч вынужденных переселенцев.

И работа в этом направлении продолжается - в мае прошлого года в поселке Локбатан Гарадагского района Баку при участии Первого вице-президента состоялась закладка еще одного современного жилого комплекса, предназначенного для семей вынужденных переселенцев.

Большой резонанс вызвало решение Мехрибан Алиевой помочь вернуться к нормальной жизни воинам, раненным в ходе апрельских боев 2016 года. По указанию Первого вице-президента герои апрельских боев получили от государства современные высокотехнологичные протезы, а значит - возможность вернуться к нормальной жизни.

Заслуги Первого вице-президента Мехрибан Алиевой на самом деле трудно переоценить. Причем шефство над социальной сферой Мехрибан ханум взяла не с назначением на высокий государственный пост - забота о людях является основной в ее работе и в качестве главы Фонда Гейдара Алиева.

Так, глава ИСЕСКО Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри отмечал в беседе с Trend ту грандиозную работу, которая была проведена по линии возглавляемого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева. "Реализовано большое количество научных и образовательных, гуманитарных и культурных, социальных и экологических проектов. Эта многогранная деятельность показывает, как Мехрибан Алиева заботится о своей стране, своем народе и его прогрессе. Она, несомненно, является талантливым государственным деятелем и выдающейся личностью", - сказал он.

Мехрибан Алиева выступила инициатором многих важных начинаний. Так, в минувшем году по поручению Первого вице-президента начался капремонт жилого здания для инвалидов в Джалилабаде, с ее участием в Маштаги торжественно было открыто новое здание центра культуры, носящего имя народного артиста Гаджиаги Аббасова, в Баку распахнуло двери новое здание одиннадцатилетней Музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей.

Еще более активизировалась работа созданного по инициативе Мехрибан Алиевой Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР) Фонда Гейдара Алиева. Проводятся различные тренинги, организовываются беспрецедентные акции по бесплатному медобследованию населения в регионах страны, в первую очередь детей. Был дан старт очень интересной и важной волонтерской программе, основной целью которой является обеспечение активного участия добровольцев в осуществлении общественного контроля в регионах, поддержка развития молодежи. И программа уже дает положительные результаты.

IV Исламские игры солидарности снова продемонстрировали блестящий организаторский талант Мехрибан Алиевой. Уровень организации Игр восхитил и поразил всех - и гостей, и участников мероприятия. Как, например, отмечала французский парламентарий Рашида Дати, тот факт, что все мусульманские страны положительно ответили на приглашение участвовать в Играх, свидетельствует о незаменимой роли и лидерстве Азербайджана в мусульманских странах, а также роли Мехрибан Алиевой.

"Международный авторитет Мехрибан Алиевой признан во всем мире. Я неоднократно была свидетелем приверженности Мехрибан Алиевой своему народу и ее работы по популяризации культурного богатства своей страны во всем мире. Ее интеллект, ее гуманность и ее заботливость по отношению к своему народу являются реальным достоянием этой великой страны", - подчеркнула Рашида Дати.

Исламиада, как и первые Европейские игры, оргкомитет которых также возглавляла Мехрибан Алиева, прошла с большим успехом и на очень высоком уровне. Работа сложная и невероятно ответственная, но для сильной и целеустремленной личности не бывает нерешаемых задач.

Нет никаких сомнений, что с не менее оглушительным успехом пройдет в Баку и Всемирная выставка EXPO 2025, если кандидатура нашей столицы будет утверждена. Мехрибан Алиева проводит многочисленные встречи и обсуждения, ее график в ходе международных мероприятий бывает крайне насыщенным. Актуальные вопросы, связанные с кандидатурой Баку на проведение EXPO 2025, обсуждались 12 декабря на встрече Первого вице-президента Азербайджанской Республики с заместителем генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом.

Масштабы и направления работы Мехрибан Алиевой, без преувеличения, поражают воображение. Это и значимые мероприятия по донесению до мировой общественности правды о нагорно-карабахском конфликте, и титаническая работа по развитию социальной сферы, и бессчетное количество гуманитарных акций, проводимых внутри страны и за рубежом, огромный вклад в дело сохранения и преумножения культурного наследия азербайджанского народа, и многое, многое другое.

Благодаря неустанной деятельности и стараниям Мехрибан Алиевой в области пропаганды и развития азербайджанской культуры, эта сфера, по мнению представителей творческой интеллигенции страны, в настоящее время переживает свой "золотой век". Мир в буквальном смысле открыл для себя Азербайджан как страну с древними традициями и богатейшей культурой, полюбил и оценил мугам. Образцы азербайджанской культуры и традиций усилиями Мехрибан Алиевой включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Говоря о деятельности Мехрибан Алиевой, конечно же, нельзя не сказать о ее особых заслугах в развитии такого красивого и престижного вида спорта, как гимнастика. С 15 по 18 марта Национальная арена гимнастики в Баку в третий раз примет Кубок мира FIG по спортивной гимнастике. На состязания приедут 163 гимнаста из 27 стран. Нет сомнений, что и организация, и созданные для спортсменов условия, и гимнастические объекты столицы получат самую высокую оценку международных специалистов и спортсменов.

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева любима азербайджанским народом. Эта любовь со стороны граждан вдохновляет Мехрибан ханум, в чем она призналась, отвечая на многочисленные поздравления с днем рождения.

"Мне очень приятно в этот день еще раз почувствовать вашу теплоту. Я очень тронута вашими душевными поздравлениями. Это по-настоящему вдохновляет и дарит позитивную, созидательную энергию. Спасибо вам за ваши симпатии, любовь и поддержку, которые я ощущаю всегда. Я верю в наш с вами общий потенциал, в наш человеческий капитал, я верю в главное богатство Азербайджана - в наш народ", - написала Мехрибан Алиева в ответном послании.

Эта вера в свой народ, как и любовь, абсолютно взаимны.

Высокая эрудиция и целеустремленность Мехрибан Алиевой, ее огромные организаторские способности и управленческий талант, верность традициям народа и креативность, а также выдающаяся способность добиваться успеха во всех начинаниях - вот лишь некоторые факторы, которые обуславливают огромный авторитет Мехрибан Алиевой и в Азербайджане, и за его пределами.

(Автор: Эмин Алиев)

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