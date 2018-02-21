Представители ОБСЕ и ЕС ознакомились с подготовкой к президентским выборам в Азербайджане

21 февраля 2018 19:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с главой представительства ЕС в Азербайджане, послом Кестутисом Янкаускасом, говорится в среду в сообщении ЦИК.

Панахов рассказал о сотрудничестве руководимого им структурой с авторитетными международными организациями и отметил, что в ходе проводимых в прошлые годы выборов были установлены тесные отношения с ЕС и в рамках этих отношений были реализованы различные проекты.

Поблагодарив за теплый прием, Янкаускас поинтересовался избирательной системой Азербайджана, а также подготовкой к президентским выборам, которые будут проведены 11 апреля.

Панахов рассказал о работах по проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов, а также планируемых широкомасштабных проектах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и возможным перспективам сотрудничества в различных областях между организациями.

Также сегодня Мазахир Панахов встретился с представителями миссии по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и по правам человека ОБСЕ.

Поблагодарив председателя ЦИК за теплый прием, делегация миссии оценки потребностей БДИПЧ ОБСЕ поинтересовалась избирательной системой Азербайджана, принципами деятельности избирательной комиссии, проводимыми работами по уточнению списков избирателей, а также подготовкой к выборам, назначенным на 11 апреля.

Председатель ЦИК подробно рассказал об избирательной системе. Панахов также отметил, что на основе плана мероприятий, утвержденных ЦИК в связи с президентскими выборами, последовательно реализуются соответствующие шаги. Главная цель всех этих мероприятий - обеспечить эффективную реализацию избирательных прав граждан Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Саммит ЕС обсудит сокращение состава Европарламента после Brexit
Европа 21 февраля 17:20
ЕС готов продолжать и дальше оказывать бюджетную поддержку Таджикистану
Таджикистан 21 февраля 09:23
В Баку обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС
Политика 20 февраля 18:46
Еврокомиссия положительно оценивает процесс создания энергосоюза внутри ЕС
Европа 20 февраля 17:49
Спецпредставитель ЕС встретился в Азербайджане с вынужденными переселенцами (ФОТО)
Политика 20 февраля 17:33
На госгранице Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 20 февраля 11:07
Литва начала продвижение проекта ЕС по созданию сил быстрого реагирования на киберугрозы
Европа 19 февраля 20:31
Число кандидатов для участия на президентских выборах в Азербайджане достигло 13-ти
Политика 19 февраля 16:49
В Азербайджане увеличилось число избирателей
Общество 19 февраля 16:39
ЕС полностью поддерживает усилия МККК по освобождению азербайджанских заложников - спецпредставитель (Эксклюзив)
Политика 19 февраля 11:07
Нагорно-карабахский конфликт не позволяет Южному Кавказу реализовать весь свой потенциал - спецпредставитель ЕС (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 19 февраля 08:00
Начинается визит в Баку спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа
Политика 18 февраля 15:46
Генсек ОБСЕ получил приглашение посетить Кыргызстан
Кыргызстан 17 февраля 09:26
ЕС и НАТО обсудят сотрудничество по антитеррору на встрече глав МИД альянса в июне
В мире 17 февраля 02:44
Могерини назвала дату конференции по гумпомощи и урегулированию в Сирии
Европа 16 февраля 15:54
Лучший способ борьбы с предвзятым отношением к президентским выборам - их прозрачное проведение - ЦИК Азербайджана
Политика 15 февраля 16:02
ЦИК: Выборы в Азербайджане могут быть примером для других стран
Политика 15 февраля 13:37
Шефчович: "Южный газовый коридор" поможет создать общеевропейский энергорынок, основанный на свободной торговле (Эксклюзив)
Энергетика 14 февраля 22:13