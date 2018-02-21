Представители ОБСЕ и ЕС ознакомились с подготовкой к президентским выборам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов встретился с главой представительства ЕС в Азербайджане, послом Кестутисом Янкаускасом, говорится в среду в сообщении ЦИК.

Панахов рассказал о сотрудничестве руководимого им структурой с авторитетными международными организациями и отметил, что в ходе проводимых в прошлые годы выборов были установлены тесные отношения с ЕС и в рамках этих отношений были реализованы различные проекты.

Поблагодарив за теплый прием, Янкаускас поинтересовался избирательной системой Азербайджана, а также подготовкой к президентским выборам, которые будут проведены 11 апреля.

Панахов рассказал о работах по проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов, а также планируемых широкомасштабных проектах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и возможным перспективам сотрудничества в различных областях между организациями.

Также сегодня Мазахир Панахов встретился с представителями миссии по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и по правам человека ОБСЕ.

Поблагодарив председателя ЦИК за теплый прием, делегация миссии оценки потребностей БДИПЧ ОБСЕ поинтересовалась избирательной системой Азербайджана, принципами деятельности избирательной комиссии, проводимыми работами по уточнению списков избирателей, а также подготовкой к выборам, назначенным на 11 апреля.

Председатель ЦИК подробно рассказал об избирательной системе. Панахов также отметил, что на основе плана мероприятий, утвержденных ЦИК в связи с президентскими выборами, последовательно реализуются соответствующие шаги. Главная цель всех этих мероприятий - обеспечить эффективную реализацию избирательных прав граждан Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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