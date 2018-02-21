Президент Азербайджана выделил средства на строительство мастерской по производству ковров

21 февраля 2018 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству, обеспечению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Гобустанском районе.

В распоряжении говорится, что с целью строительства мастерской по производству ковров в Гобустанском районе, обеспечения оборудованием и станками и создания ее инфраструктуры из суммы, указанной в подпункте 1.49.5 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» распоряжения Президента Азербайджана от 22 января 2018 года, ОАО «Азерхалча» будет выделено два миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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