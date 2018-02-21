Президент Ильхам Алиев увеличил пособия для вынужденных перселенцев

21 февраля 2018 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об увеличении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и лиц, приравниваемых к ним.

Согласно распоряжению, единое ежемесячное пособие с первого марта 2018 года увеличивается на 10 процентов.

Кабинету министров поручено в течение месяца подготовить и предоставить главе государства предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с распоряжением; в течение месяца обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с распоряжением и проинформировать об этом главу государства; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с распоряжением и в течение трех месяцев проинформировать об этом главу государства; решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

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