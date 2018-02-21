В Азербайджане отметят 110-летие академика Мусы Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 110-летия академика Мусы Алиева.

В апреле 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения видного азербайджанского ученого и известного общественного деятеля, академика Мусы Мирза оглу Алиева.

Согласно распоряжению, с целью проведения 110-летия со дня рождения академика Мусы Алиева, имевшего особые заслуги в расширении научного потенциала и превращении его в национальное достояние, а также в подготовке высококвалифицированных кадров, Национальной академии наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 110-летием академика Мусы Алиева.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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