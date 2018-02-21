В Израиле будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках кампании "Справедливость Ходжалам" 23 февраля проведет в Тель-Авиве мероприятие, посвященное геноциду в Ходжалы.

В мероприятии примет участие председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

На мероприятии с участием депутатов Кнессета Израиля, послов, руководителей общественных организаций и мэров городов будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида, будет предоставлена информация о трагедии и ее тяжелых последствиях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.