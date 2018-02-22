МИД и Генпрокуратура Азербайджана приняли совместное обращение по сумгайытским событиям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - МИД и Генпрокуратура Азербайджана приняли совместное обращение по сумгайытским событиям.

На мероприятии, проведенном в связи с 30-летней годовщиной сумгайытских событий, глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев отметил, что обращение, принятое МИД и Генпрокуратурой Азербайджана, будет распространено на азербайджанском, русском и английском языках.

В обращении подчеркивается, что сумгайытские события были совершены преднамеренно и по заказу.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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