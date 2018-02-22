Азербайджан пригласил ряд международных организаций принять участие в наблюдениях за президентскими выборами - МИД

22 февраля 2018 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут 11 апреля, направляются обращения в международные организации, членом которых является Азербайджан. Об этом в четверг сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что в связи с этим МИД Азербайджана направил приглашения в ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацию исламского сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, Организацию Черноморского экономического сотрудничества и ряд других международных организаций, членом которых является Азербайджан. Процесс продолжается.

Напомним, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане будут проведены президентские выборы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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