Бахар Мурадова: Совершившие Ходжалинский геноцид ответят за свои преступления

22 февраля 2018 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Придет время, когда те, кто совершил Ходжалинский геноцид понесут ответственность за свои преступления. Об этом вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахар Мурадова сказала, выступая в четверг на презентации книги «Рассказывают свидетели Ходжалы», изданной газетой «Азербайджан»

Мурадова отметила, что эта книга имеет очень большое значение и отражает кровавые страницы истории страны.

"Эта книга сыграет роль важного документа для осуществления исторического суда. Она расширяет возможности Азербайджана в борьбе за справедливость», - сказала Мурадова.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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