Минобразования Азербайджана разрешило перевестись почти 900 студентам

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана в этом году разрешило перевод 877 студентов вузов и ссузов как страны, так и зарубежных вузов, лиц, обучающихся на магистерском уровне, а также изменение специальности посредством портала transfer.edu.az, говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

Из местных вузов по уровню бакалавриату положительный ответ был дан на 650 запросов, из зарубежных вузов – на 26, по уровню магистратуры – на 12 и по среднему специальному образованию положительный ответ был дан на 186 запросов.

Отметим, что портал Transfer.edu.az был запущен в 2016 году с целью упрощения и обеспечения прозрачности процесса перевода студентов.

Перевод студентов из одного вуза в другой или изменение специальности осуществляется по согласованию с министерством образования в время зимних или летних каникул.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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