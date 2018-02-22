В Азербайджане пройдет региональный форум национальных координаторов по Целям устойчивого развития, сообщает в четверг БЕЛТА.

Решение об этом было принято в рамках регионального форума национальных координаторов по ЦУР, проходившего в столице Беларуси.

Резюме минского регионального форума национальных координаторов по Целям устойчивого развития будет представлено Европейской экономической комиссии ООН. Об этом заявила Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Беларуси Марианна Щеткина.



В резюме, которое было единогласно одобрено всеми участниками форума, перечислены инновационные подходы стран к достижению ЦУР. Этот опыт будет изучаться в других государствах. Национальные координаторы поддержали предложение Беларуси о создании глобальной базы данных о лучших практиках организации работы по достижению ЦУР, отметила Марианна Щеткина. Они предложили ЕЭК ООН и ПРООН содействовать формированию такого информационного ресурса в регионе. Кроме того, государства и международные организации, участвовавшие в минском форуме, поддержали инициативу по созданию сети национальных координаторов по ЦУР для обмена знаниями опытом работы по достижению Целей.



Подводя итоги минского форума, Марианна Щеткина подчеркнула, что его результаты превзошли все ожидания. "Состоялся конструктивный разговор. Было поднято большое количество вопросов, некоторые из них удалось решить непосредственно во время форума", - отметила национальный координатор.



"Удалось не только не обсудить проблемы, выработать общие направления работы, но и установить двусторонние контакты. Особое внимание участники форума уделили необходимости укрепления межпарламентских связей", - добавила зампредседателя Совета Республики. В Национальном собрании создана рабочая группа по достижению ЦУР. Эксперты в Минске договорились способствовать более тесным контактам аналогичных групп, созданных в парламентах других стран.



В резюме в этой связи отмечается, что вовлечение парламентов в работу по ЦУР - это важный инструмент достижения устойчивости на национальном уровне. Участники форума сошлись во мнении, что формирование межпарламентского сотрудничества по вопросам достижения ЦУР будет способствовать обмену опытом, гармонизации национальных законодательств стран региона, разработке общих стандартов и нормативов, продвижению совместных инициатив.



Участники форума высказались в поддержку усилий Генерального секретаря ООН по проведению комплексной реформы системы развития Организации. Национальные координаторы убеждены, что результаты реформы должны обеспечить ООН лидерство, эффективность, подотчетность и будут способствовать более скоординированной и слаженной работе агентств на местах по достижению ЦУР с учетом национальных приоритетов.



Координаторы по ЦУР сошлись во мнении, что региональный форум в Минске стал площадкой для обмена опытом и практическим вкладом в создание глобального партнерства по достижению Целей устойчивого развития.

Напомним, что 1 марта в Женеве пройдет региональный форум ЕЭК ООН, на котором будут представлены итоги совместной работы национальных координаторов по ЦУР в Минске.

Отметим, что в столице Беларуси завершил свою работу региональный форум национальных координаторов по целям устойчивого развития из стран Европы и Центральной Азии.

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