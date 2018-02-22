Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию адвокатуры в стране.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено осуществить дополнительные меры для обеспечения зданием в городе Баку Президиума Коллегии адвокатов с целью обеспечения его деятельности и других структур коллегии.

Также с целью обеспечения деятельности адвокатских структур Коллегии адвокатов в городах Гянджа, Лянкяран, Сумгайыт, Шеки и Ширван, где функционируют апелляционные суды, суды по тяжким преступлениям и административно-экономические суды, поручено осуществить меры по обеспечению соответствующими зданиями (местами).

Кроме того, в соответствии с первой частью статьи 20 закона «Об адвокатах и адвокатской деятельности» за юридическую помощь, оказанную за государственный счет лицам, не имеющим достаточных средств для оплаты адвокатских услуг, Кабинету министров поручено предусмотреть троекратное увеличение установленной суммы, а также осуществить меры для решения вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением Коллегии адвокатов, в том числе обеспечить выделение средств с целью ремонта зданий, находящихся в пользовании коллегии, приобретения необходимого компьютерного и другого оборудования, а также транспортных средств.

Коллегии адвокатов рекомендовано организовать регулярное проведение экзаменов по квалификации, создать условия для принятия в Коллегию адвокатов новых членов, в частности молодых юристов, проводить необходимые меры в связи с повышением профессиональной подготовки и квалификации адвокатов с целью постоянного повышения качества оказываемых юридических услуг, обеспечить серьезное соблюдение адвокатами законности в своей деятельности, принципов правосудия и высоких профессиональных стандартов, в том числе конфиденциальности полученной информации, требований честного и вежливого поведения в отношении лиц, обратившихся за юридической помощью, подготовить и осуществить меры для стимулирования деятельности адвокатов в регионах с целью обеспечения потребностей граждан в высококачественной юридической помощи в городах и районах Азербайджана.

Коллегии также поручена организация оказания бесплатных юридических услуг со стороны Коллегии адвокатов для малообеспеченных лиц, нуждающихся в юридической консультации, а также, в связи с повышением прозрачности в деятельности Коллегии адвокатов и дальнейшим расширением связей с общественностью, поручена организация единой электронно-информационной системы адвокатуры для расширения опыта оказания электронных юридических услуг и применения современных ИКТ в деятельности Коллегии и адвокатов и проведение мер по интеграции этой системы в информационную систему «Электронный суд».

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