Президент Ильхам Алиев поздравил султана Бруней-Даруссалама

22 февраля 2018 21:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Бруней-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Бруней-Даруссалама. Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Брунеем и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему дружественному народу – постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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