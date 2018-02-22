Президент Ильхам Алиев повысил стипендии за почетные звания

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об увеличении ежемесячных стипендий за почетные звания и о внесении изменений в распоряжение "О предоставлении ежемесячных стипендий за почетные звания" от 4 июля 2005 года.

Согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года размер ежемесячных стипендий за почетное звание "народный" устанавливается в размере 150 манатов, за почетное звание "заслуженный" - в размере 100 манатов.

Таким образом, размер ежемесячной стипендии за почетное звание для народного писателя, народного поэта, народного артиста и народного художника установлен в размере 150 манатов, для заслуженного деятеля науки, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного художника, заслуженного деятеля культуры, заслуженного учителя, заслуженного врача, заслуженного архитектора, заслуженного деятеля физической культуры и спорта, заслуженного государственного служащего, заслуженного журналиста, заслуженного инженера, заслуженного юриста, заслуженного работника сельского хозяйства, заслуженного летчика, заслуженного работника здравоохранения - в размере 100 манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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