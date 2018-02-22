Президент Ильхам Алиев выделил средства на развитие животноводства в Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию животноводства в Нахчыванской Автономной Республике.

Согласно распоряжению, учитываю важность мер искусственного оплодотворения для улучшения породы скота, с целью осуществления работ по созданию Центра искусственного оплодотворения из госбюджета Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики будет выделено три миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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