Сиявуш Новрузов: В Азербайджане нет политзаключенных

БАКУ /Trend/ - Определенные органы печати распространяют неверную информацию, сказал в пятницу на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутат Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что политика правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) такова, что ни один человек в стране не был привлечен к ответственности из-за политических взглядов. Он добавил, что с периода прихода к власти правящей партии таких случаев не было.

По его словам, членство в ПЕА или какой-либо другой партии не страхует какое-либо лицо от ответственности, которая соразмерна совершенному преступлению. "Еще раз заявляю, что в Азербайджане нет политических заключенных", - сказал Новрузов.

Выражая отношение к теме, спикер парламента Огтай Асадов в свою очередь отметил, что в последнее время в некоторых органах печати допускаются искажения некоторых вопросов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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