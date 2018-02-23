В Азербайджане ожидается большое помилование – спикер парламента (версия 2)

23 февраля 2018 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается большое помилование. Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал его председатель Огтай Асадов.

«Подписание распоряжения о помиловании находится в компетенции Президента Азербайджана», - сказал он.

Асадов отметил, что Комиссия по помилованию при Президенте Азербайджана продолжает свою работу.

Отметим, что на заседаниях Комиссии, которые проводятся с конца января, до сегодняшнего дня было рассмотрено около 400 обращений. В целом в Комиссию поступило около 1000 обращений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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