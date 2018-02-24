Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан

24 февраля 2018 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит визит в Азербайджан в этом году.

Об этом сказал в субботу посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли на мероприятии в Баку, посвященном 25-летию образования Вооруженных сил Таджикистана.

«Президент Таджикистана посетит Азербайджан в 2018 году с официальным визитом. В настоящее время идет подготовка к этому визиту, у нас есть даты», - сказал посол, но при этом не конкретизировал сроки визита.

Он выразил уверенность, что этот визит откроет новую страницу в отношениях между Азербайджаном и Таджикистаном.

Нормативно-правовая база между странами превышает 35 документов.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Таджикистаном по итогам 2017 года составил примерно 2,04 миллиона долларов, из которых почти 47,4 тысячи долларов пришлось на импорт таджикской продукции.

Азербайджан заинтересован в экспорте сельхозпродукции в Таджикистан, организации экспортных миссий азербайджанских бизнесменов, а также участия азербайджанских компаний в проектах в Таджикистане для расширения экономического сотрудничества между двумя странами. Таджикистан в свою очередь выражает интерес в поставках грузов на международные рынки через Каспийское море, к созданию совместных предприятий в сфере переработки сельхозпродукции, к сотрудничеству в сфере туризма.

С целью развития двусторонних связей, в том числе в сфере туризма, в настоящее время Азербайджан и Таджикистан обсуждают восстановление прямого авиарейса Душанбе-Баку.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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