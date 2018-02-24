Президент Ильхам Алиев выделил средства для газификации образовательных учреждений модульного типа

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Азербайджане.
В распоряжении отмечается, что для газификации 44 образовательных учреждений модульного типа, установленных в 2017 году, Министерству образования выделить 830 тысяч манатов из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённой распоряжением Президента от 22 января 2018 года.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование средств, указанных в распоряжении.
Список предусмотренных к газификации 44 учебных заведений модульного типа, собранных в 2017 году:
|
Порядковый №
|
Названия учебных заведений
|
Выделенные средства
|
1
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Пирейр Агдашского района
|
17 800
|
2
|
Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Гумлаг Агдашского района
|
14 890
|
3
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Зейнеддин Агдашского района
|
17 940
|
4
|
Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Колайыр Агстафинского района
|
14 030
|
5
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гейделлекли Агсуинского района
|
17 640
|
6
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Хаджман Aгсуинского района
|
17 820
|
7
|
Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Салбан Балакенского района
|
18 760
|
8
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Сарыбулаг Балакенского района
|
18 990
|
9
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гаратепе Бардинского района
|
17 520
|
10
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Кехнекенд Гядабейского района
|
70 200
|
11
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Алыкенд Гейчайского района
|
17 880
|
12
|
Общая средняя школа модульного типа на 40 ученических мест села Хашабаг Гейгельского района
|
17 640
|
13
|
Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Чель-Араб Кюрдамирского района
|
18 050
|
14
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Пиракоча Кюрдамирского района
|
16 700
|
15
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Ени Шыхымлы Кюрдамирского района
|
17 230
|
16
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Мешекенар Масаллинского района
|
17 110
|
17
|
Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Татармехле Нефтчалинского района
|
17 700
|
18
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гарабалдыр Огузского района
|
18 000
|
19
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Емишанли Огузского района
|
17 820
|
20
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Амирджан Гахского района
|
17 940
|
21
|
Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Аббасбейли Газахского района
|
17 460
|
22
|
Начальная средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Джагаджиг Губинского района
|
17 410
|
23
|
Общая школа модульного типа на 40 ученических мест села Кюркюн Губинского района
|
17 650
|
24
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Наджафкенд Гусарского района
|
17 270
|
25
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Судур Паласа Гусарского района
|
14 740
|
26
|
Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Узден оба Гусарского района
|
17 940
|
27
|
Общая школа модульного типа на 40 ученических мест села Зухул Гусарского района
|
17 820
|
28
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Гафарли Сабирабадского района
|
17 950
|
29
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Хырдаоймаг Шабранского района
|
20 540
|
30
|
Полная средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Нагарахана Шамахинского района
|
17 460
|
31
|
Начальная школа номер 8 модульного типа на 40 ученических мест города Шамаха
|
17 350
|
32
|
Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Фазиль Шекинского района
|
18 790
|
33
|
Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Хаджалылар Шамкирского района
|
18 050
|
34
|
Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Гарануй Шамкирского района
|
17 230
|
35
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Баяндур Тертерского района
|
18 840
|
36
|
Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Поладлы Тертерского района
|
17 940
|
37
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Баргушад Уджарского района
|
17 710
|
38
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Чылгыр Хачмазского района
|
17 940
|
39
|
Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Гянджали Хачмазского района
|
17 820
|
40
|
Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Бахышлы Хызинского района
|
17 750
|
41
|
Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Марзыллы Евлахского района
|
17 430
|
42
|
Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Хойтала Загатальского района
|
18 510
|
43
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Алыджанлы Зардабского района
|
17 820
|
44
|
Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Бурунлу Зардабского района
|
18 920
|
Всего
|
830 000
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