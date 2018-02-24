Президент Ильхам Алиев выделил средства для газификации образовательных учреждений модульного типа

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Азербайджане.

В распоряжении отмечается, что для газификации 44 образовательных учреждений модульного типа, установленных в 2017 году, Министерству образования выделить 830 тысяч манатов из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённой распоряжением Президента от 22 января 2018 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование средств, указанных в распоряжении.

Список предусмотренных к газификации 44 учебных заведений модульного типа, собранных в 2017 году:

Порядковый № Названия учебных заведений Выделенные средства 1 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Пирейр Агдашского района 17 800 2 Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Гумлаг Агдашского района 14 890 3 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Зейнеддин Агдашского района 17 940 4 Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Колайыр Агстафинского района 14 030 5 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гейделлекли Агсуинского района 17 640 6 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Хаджман Aгсуинского района 17 820 7 Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Салбан Балакенского района 18 760 8 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Сарыбулаг Балакенского района 18 990 9 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гаратепе Бардинского района 17 520 10 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Кехнекенд Гядабейского района 70 200 11 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Алыкенд Гейчайского района 17 880 12 Общая средняя школа модульного типа на 40 ученических мест села Хашабаг Гейгельского района 17 640 13 Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Чель-Араб Кюрдамирского района 18 050 14 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Пиракоча Кюрдамирского района 16 700 15 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Ени Шыхымлы Кюрдамирского района 17 230 16 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Мешекенар Масаллинского района 17 110 17 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Татармехле Нефтчалинского района 17 700 18 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гарабалдыр Огузского района 18 000 19 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Емишанли Огузского района 17 820 20 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Амирджан Гахского района 17 940 21 Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Аббасбейли Газахского района 17 460 22 Начальная средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Джагаджиг Губинского района 17 410 23 Общая школа модульного типа на 40 ученических мест села Кюркюн Губинского района 17 650 24 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Наджафкенд Гусарского района 17 270 25 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Судур Паласа Гусарского района 14 740 26 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Узден оба Гусарского района 17 940 27 Общая школа модульного типа на 40 ученических мест села Зухул Гусарского района 17 820 28 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Гафарли Сабирабадского района 17 950 29 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Хырдаоймаг Шабранского района 20 540 30 Полная средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Нагарахана Шамахинского района 17 460 31 Начальная школа номер 8 модульного типа на 40 ученических мест города Шамаха 17 350 32 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Фазиль Шекинского района 18 790 33 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Хаджалылар Шамкирского района 18 050 34 Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Гарануй Шамкирского района 17 230 35 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Баяндур Тертерского района 18 840 36 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Поладлы Тертерского района 17 940 37 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Баргушад Уджарского района 17 710 38 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Чылгыр Хачмазского района 17 940 39 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Гянджали Хачмазского района 17 820 40 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Бахышлы Хызинского района 17 750 41 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Марзыллы Евлахского района 17 430 42 Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Хойтала Загатальского района 18 510 43 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Алыджанлы Зардабского района 17 820 44 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Бурунлу Зардабского района 18 920 Всего 830 000

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