Президент Ильхам Алиев выделил средства для газификации образовательных учреждений модульного типа

24 февраля 2018 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Азербайджане.

В распоряжении отмечается, что для газификации 44 образовательных учреждений модульного типа, установленных в 2017 году, Министерству образования выделить 830 тысяч манатов из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённой распоряжением Президента от 22 января 2018 года.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование средств, указанных в распоряжении.

Список предусмотренных к газификации 44 учебных заведений модульного типа, собранных в 2017 году:

Порядковый №

Названия учебных заведений

Выделенные средства

1

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Пирейр Агдашского района

17 800

2

Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Гумлаг Агдашского района

14 890

3

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Зейнеддин Агдашского района

17 940

4

Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Колайыр Агстафинского района

14 030

5

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гейделлекли Агсуинского района

17 640

6

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Хаджман Aгсуинского района

17 820

7

Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Салбан Балакенского района

18 760

8

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Сарыбулаг Балакенского района

18 990

9

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гаратепе Бардинского района

17 520

10

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Кехнекенд Гядабейского района

70 200

11

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Алыкенд Гейчайского района

17 880

12

Общая средняя школа модульного типа на 40 ученических мест села Хашабаг Гейгельского района

17 640

13

Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Чель-Араб Кюрдамирского района

18 050

14

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Пиракоча Кюрдамирского района

16 700

15

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Ени Шыхымлы Кюрдамирского района

17 230

16

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Мешекенар Масаллинского района

17 110

17

Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Татармехле Нефтчалинского района

17 700

18

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гарабалдыр Огузского района

18 000

19

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Емишанли Огузского района

17 820

20

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Амирджан Гахского района

17 940

21

Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Аббасбейли Газахского района

17 460

22

Начальная средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Джагаджиг Губинского района

17 410

23

Общая школа модульного типа на 40 ученических мест села Кюркюн Губинского района

17 650

24

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Наджафкенд Гусарского района

17 270

25

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Судур Паласа Гусарского района

14 740

26

Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Узден оба Гусарского района

17 940

27

Общая школа модульного типа на 40 ученических мест села Зухул Гусарского района

17 820

28

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Гафарли Сабирабадского района

17 950

29

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Хырдаоймаг Шабранского района

20 540

30

Полная средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Нагарахана Шамахинского района

17 460

31

Начальная школа номер 8 модульного типа на 40 ученических мест города Шамаха

17 350

32

Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Фазиль Шекинского района

18 790

33

Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Хаджалылар Шамкирского района

18 050

34

Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Гарануй Шамкирского района

17 230

35

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Баяндур Тертерского района

18 840

36

Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Поладлы Тертерского района

17 940

37

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Баргушад Уджарского района

17 710

38

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Чылгыр Хачмазского района

17 940

39

Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Гянджали Хачмазского района

17 820

40

Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Бахышлы Хызинского района

17 750

41

Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Марзыллы Евлахского района

17 430

42

Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Хойтала Загатальского района

18 510

43

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Алыджанлы Зардабского района

17 820

44

Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Бурунлу Зардабского района

18 920

Всего

830 000

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